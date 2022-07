In den vergangenen Wochen haben Schlangensichtungen in freier Wildbahn immer wieder für Aufregung gesorgt. Für manche Menschen sind die Exoten wiederum als Haustiere begehrt. "In der Regel werden sie vorbildlich gehalten. Nur in Einzelfällen setzen Menschen exotische Tiere aus oder lassen sie alleine in Wohnungen zurück", sagt Reptilienexpertin Helga Happ. Wer sich eine Schlange anschaffen möchte, sollte über Fachkenntnis verfügen. "Zudem soll man die Exoten nur in Tierhandlungen erwerben, wo man gut beraten wird", rät Happ. Der Besitz harmloser Exoten ist meldepflichtig, die Haltung gefährlicher Giftschlangen verboten.