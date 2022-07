Die Kärntner Schülerinnen und Schüler wie Lehrpersonal werden sich wohl gleichermaßen freuen: Das Schuljahr 2021/22 ist vorbei. Das Jahr war, wie schon jenes zuvor, von der Coronapandemie geprägt. "Ich bedanke mich bei allen Schülerinnen und Schülern, beim Lehrpersonal, bei der Verwaltung und den Schulwarten, dass sie alles mitgetragen haben. Es ist nachvollziehbar, dass viele müde und erschöpft sind", sagt die Kärntner Bildungsdirektorin Isabella Penz. Da es keine verpflichtenden Testungen mehr gegeben hat, seien in den vergangenen Monaten nur noch wenige Coronafälle in den Bildungseinrichtungen aufgeschlagen. "In der vergangenen Woche gab es drei Klassenschließungen", sagt Penz.