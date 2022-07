Der Trend, ein Haus oder eine Wohnung direkt am Wasser zu haben, steigt stetig. Die Nachfrage nach einer solchen Immobilie ist um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das schlägt sich auch im Preis nieder: Je nach Lage sind heuer Objekte direkt am See um 20 bis 100 Prozent teurer als im Vorjahr. Im Rahmen einer Analyse hat die Plattform FindMyHome.at PremiumLiving die gefragtesten Seen Österreichs ermittelt - und in diesem Ranking hat Kärnten eindeutig die Nase vorne.