In Ostösterreich starten am Freitag die Sommerferien. Laut Asfinag ist daher bereits ab den Mittagsstunden mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen in Richtung Süden zu rechnen. Die Südautobahn zählt neben der Pyhrnautobahn ab Graz und der Ostautobahn traditionell zu den Hotspots. Damit die Urlaubsfahrt nicht zum Stress wird, empfiehlt die Asfinag daher, die Reiseroute vor Antritt zu prüfen und sich über das Verkehrsgeschehen entlang der Strecke rechtzeitig zu informieren.

Reiseverkehr bedeutet nicht nur Staugefahr, sondern auch deutlich mehr Unfälle. Die Monate Juni, Juli und August haben den höchsten Anteil an Unfällen, Verletzten und Getöteten. Der Juli ist laut dem österreichischen Versicherungsverband VVO und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit der unfallträchtigste Monat – besonders in Kärnten.