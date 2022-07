Hunderte Kärntner, Slowenen und Italiener besuchen den Lago di Cave del Predil gerne. Vor allem bei Hitze nehmen viele ein Bad im Raibler See, wie dieser auf Deutsch heißt. Doch damit ist jetzt Schluss: Nach 20 Jahren mussten die beiden Strandbetreiber ihre Bäder schließen. Ein Absperrband und ein Zettel mit der Aufschrift "Aus Sicherheitsgründen ist Unbefugten das Betreten verboten", den die Spezialeinheit für Umweltschutz der Carabinieri dort aufgehängt haben, weist Besucher darauf hin.

Angebahnt hat sich das schon im Vorjahr. Damals ist der Pachtvertrag der Badbetreiber mit dem Staat ausgelaufen, der Badbetrieb wurde daraufhin öffentlich ausgeschrieben. Lange wusste man nicht, wie es heuer weitergehen würde. Und letztlich fiel die Entscheidung: Die Bäder werden behördlich geschlossen, da es keinen Pächter gebe, der für die Sicherheit garantiere. "Heute ist der traurigste Tag in meinem Leben", schrieb Ivano Sabidussi, der nunmehr ehemalige Inhaber des "Nauti Cave" auf seiner Facebook-Seite. Er habe in seinen Betrieb bereits 150.000 Euro hineingesteckt, jetzt musste er seine gesamte Infrastruktur abbauen: "Als ich im Jahr 2000 diesen verwilderten Platz das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir: Das könnte ein schöner Strand werden. Das wurde er auch, bis nach 20 Jahren jemand entschieden hat, dass das nicht in Ordnung sei."

Kein Windsurfen mehr

Auch der Betreiber des zweiten Strandbetriebes, Michele Pittarello, musste vom See abwandern. "Ich habe 20 Jahre durchgezogen, ohne jemals einen elektrischen Anschluss zu bekommen. Wir haben Strom mit einem Generator produziert. Dass ich nach so langer Zeit so behandelt wurde, ist bitter. Wir haben immer für die Sauberkeit am See gesorgt und die Uferflächen gepflegt und es war uns immer ein großes Anliegen, Interessierten das Windsurfen beizubringen", sagte der Inhaber des "Pit Stop Windsurf Beach", der ein bekannter Hüttenwirt ist.

Nach wie vor geöffnet ist das "Chalet Al Lago" am Raibler See. Das Restaurant bietet gutes Essen und einen tollen Seeblick, aber keinen Badestrand.