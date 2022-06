Vor etwas mehr als einem Monat hat Hacker-Gruppe "BlackCat" die Kärntner Landesverwaltung lahmgelegt und Abertausende Daten gestohlen. Insgesamt rund 250 Gigabyte. Das hat das Land bisher zugegeben. Davon haben die Hacker 5,6 Gigabyte veröffentlicht, also geleakt. Einmal am 3. Juni und dann am 17. Juni.