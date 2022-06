Ein Beamter muss sich vor Gericht verantworten, weil er untätig gewesen sein soll. Was klingt, wie ein klischeehafter Beamtenwitz, ist für den Betroffenen eine ernste Angelegenheit: Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat ihn wegen Missbrauchs der Amtsgewalt angeklagt. Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen ihn am Landesgericht Klagenfurt.

Wissentlich missbraucht

Ihm wird zur Last gelegt, als Organ des Landes Kärnten wissentlich seine Befugnis missbraucht zu haben. Konkret soll er in "zumindest 19 Verwaltungsverfahren über einen längeren Zeitraum untätig geblieben sein". Laut Landesgericht Klagenfurt ist der Beamte seit längerer Zeit bereits suspendiert. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Zwei Prozesstage

Zwei Verhandlungstage wurden für den außergewöhnlichen Prozess eingeplant: Mittwoch und Freitag. Die Verhandlung wird von Richterin Michaela Sanin geleitet.