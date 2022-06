Das gab es so noch nie in Österreich! Kärnten hat im Jahr 2020 seinen Anteil erneuerbarer Energieträger bei Endverbrauchern auf 61 Prozent steigern können (2005: 39,6 Prozent). Und es wird noch besser: Bioenergie durch Holz, Wasser, Wind und Sonne nimmt am gesamten Energieverbrauch (Wärme, Strom, Treibstoff) 33,5 Prozent ein. Damit ist Erdöl mit 33,3 Prozent erstmals nicht mehr der wichtigste Energieträger. Die Plätze zwei und drei im Anteils-Ranking der erneuerbaren Energieträger belegen übrigens Salzburg mit 56,2 Prozent und das Burgenland mit 52,5 Prozent.