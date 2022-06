Am Landesgericht Klagenfurt hat am Dienstag ein Prozess wegen Mordversuchs und versuchter Brandstiftung gegen eine 31-jährige Frau begonnen. Laut Anklage hatte sie vergangenen August in einem Villacher Mehrparteienhaus mit Benzin ein Feuer gelegt, das ihren Mann töten sollte. Dass auch ihre Kinder in dem Feuer sterben hätten können, habe sie nicht bedacht, sagte die Angeklagte. Ein Urteil war für Mittwoch geplant.