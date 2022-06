1134 AHS-Maturanten und 1517 BHS-Maturanten stellten sich in Kärnten der diesjährigen Reife- und Diplomprüfung. Und das mit einem Erfolg, der sich sehen lassen kann: Mehr als 99 Prozent der Absolventinnen und Absolventen an AHS und BHS konnten die Fächer Deutsch und Englisch positiv abschließen. Lediglich 0,1 Prozent in Deutsch und 0,7 Prozent in Englisch schlossen die Matura in diesen Gegenständen negativ ab.