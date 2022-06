In Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien werden in 33 Gemeinden die Bürgermeister gewählt. Obwohl die Wahl noch nicht überall geschlagen ist, ist schon klar: Aufgrund der Anzahl der Bürgermeister bleibt die Mitte-Rechts-Mehrheit in Friaul erhalten. Dazu zählen der wieder gewählte Bürgermeister von Tarvis, Renzo Zanette, die wieder gewählte Bürgermeisterin von Monfalcone, Anna Maria Cisint und die neue Bürgermeisterin von Lignano, Laura Giorgi.