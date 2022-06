Regelmäßig führt die Polizei auf den Kärntner Straßen Schwerpunktkontrollen durch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es wieder so weit. In allen Bezirken fanden unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf Alkohol im Straßenverkehr statt.

Im Zuge der Kontrollen wurden 33 Übertretungen festgestellt, in 23 Fällen kommt es zum Entzug der Lenkberechtigung beziehungsweise wurde der Führerschein vor Ort vorläufig abgenommen. Weiters kam es zu 136 verkehrsrechtlichen Anzeigen und 274 Organmandaten wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen.