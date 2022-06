Einsätze in Kärnten

Vierter Fahrzeugbrand binnen einer Woche: Warum fangen Autos Feuer?

Nach Bränden von Wohnmobil, E-Scooter und Lkw am Bahnübergang rückte am Samstag die FF Metnitz zu Pkw-Brand aus. Oft ist große Hitze in Kombination mit defekter Elektronik der Auslöser. Besonders gefährlich werden kann es im Stau.