Mann zerrte Lebensgefährtin durch den Innenhof. Kärntner schlug Frau mit Kopf gegen Möbel. Betrunkener ging auf Freundin und Tochter los. Das ist nur eine kleine Auswahl von Berichten der vergangenen Woche. Sie sind als Polizistin in der Prävention und waren früher selbst oft im Einsatz wegen Gewalt gegen Frauen. Wie kann man sich so eine Situation vorstellen?

MIRIAM WELLIK: Wenn wir kommen, ist ja schon alles vorbei. Es gibt da kein Schema F. Viele Männer reagieren, wenn wir am Tatort sind, ruhig, kooperativ und geradezu hilfsbereit. Das kann oft ein Anzeichen dafür sein, dass der Täter abgeklärt ist und dass es schon länger Gewalt gibt. Andere reagieren so aggressiv, dass wir sie festnehmen müssen. Die Opfer weinen und sind aufgelöst und man merkt, es fällt eine Last von ihnen ab. Seit 1. Jänner gibt es in jeder Polizeiinspektion einen Beamten oder eine Beamtin, die für Gewalt in der Privatsphäre ausgebildet sind. Wir Polizisten und Polizistinnen müssen während der Amtshandlung immer mit beiden reden, um die Situation richtig einschätzen zu können – mit Opfer und mit Gefährder.