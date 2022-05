Der Lkw einer italienischen Hilfsorganisation, der Hilfsgüter in die ukrainische Stadt Kramatorsk geliefert hatte, in dieser Woche auf dem Heimweg auf der Südautobahn (A2) in Kärnten unweit der italienischen Grenze angehalten und mit einer Strafe belegt worden. Die NGO hatte es verabsäumt, den Hilfstransport für die erforderliche Mautbefreiung im Vorfeld anzumelden. Der Fall sorgte für Aufregung in Italien. Die Asfinag wird die Strafe zurücknehmen, hieß es daraufhin.