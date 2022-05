Nach dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung fordert die Hackergruppe "BlackCat" Lösegeld in Höhe von fünf Millionen Dollar in Bitcoins. Solche Ransomware-Attacken (Erpressungssoftware) verursachen weltweit pro Jahr Schäden in Milliardenhöhe. Es geht um Schadprogramme, die den Zugriff auf Daten und Systeme einschränken oder unterbinden. Für die Freigabe wird Lösegeld verlangt.