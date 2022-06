Kärntner, die an Ophidiophobie, also einer stark ausgeprägten Angststörung vor Schlangen leiden, haben derzeit kein leichtes Los. Denn immer öfter erreichen uns Berichte von Schlangensichtungen in freier Natur und in Gärten, zuletzt am Mittwoch in St. Paul im Lavanttal. Dass es tatsächlich mehr Begegnungen als üblich gibt, bestätigt Helga Happ, Leiterin des Reptilienzoos in Klagenfurt: "Derzeit erreichen mich täglich aufgeregte Anrufe, weil Menschen in ihren Gärten Besuch von einer Schlange bekommen."