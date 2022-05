Die Motorradsaison hat in Kärnten voll eingesetzt. Seit 2002 stiegen die Zulassungszahlen deutlich an, mit 49.623 haben diese jetzt einen neuen Rekord erreicht. Das stellt auch die Polizei vor neue Herausforderungen: Die Motorradpolizei hat Raser und jene Motorradfahrer im Visier, die mit ihrem Fahrverhalten andere gefährden. Dabei begeben sich aber oft auch die Beamten selbst in Gefahr. Um für solche Einsätze noch besser gerüstet zu sein, bekommen die Motorradpolizisten in Kärnten jetzt erstmals Airbag-Westen.

"Eine gute Ausstattung ist wichtig, um sicher unterwegs zu sein. Das gilt auch für unsere Polizeibeamten. Wir wollen einen Beitrag leisten, um die Beamten besser zu schützen", sagte Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig, der die sechs neuen Airbag-Westen gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Christian Benger an Oberst Adolf Winkler, Leiter der Verkehrsabteilung, übergab. 5000 Euro hat das Land Kärnten in die Ausstattung investiert.

Besserer Schutz bei Sturz

Und so funktioniert die Weste: Das Airbag-System wird als Weste am Körper getragen. Die zusätzliche Knautschzone in Kombination mit dem integrierten Rückenprotektor bietet im Fall eines Unfalles oder Sturzes einen erheblich besseren Schutz. Vorerst werden die neuen Airbag-Westen in einem Testbetrieb eingesetzt. Bei positiven Erfahrungen soll die Ausstattung erweitert werden.