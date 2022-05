Die Landesverkehrsabteilung der Kärntner Polizei hat in der Nacht auf Freitag wieder eine landesweite Schwerpunktaktion gegen Alkohol am Steuer durchgeführt. Die Bilanz fällt erneut nüchtern aus. 26 Lenker wurden wegen Lenkens eines KfZ unter Alkoholeinfluss angezeigt. Insgesamt 23 Führerscheine wurden abgenommen. In einem Fall war der Lenker unter Drogeneinfluss.

Insgesamt haben die Verkehrspolizisten 141 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz festgestellt und 217 Organmandate eingehoben.