Für viele Kärntnerinnen und Kärntner ist der Besuch der "Langen Nacht der Kirchen" ein Fixpunkt im Kalenderjahr. Doch in unserem Bundesland bleiben am 10. Juni die Kirchentüren verschlossen. "2022 macht die Gesamtkoordination in Kärnten eine Pause, um etwas durchzuatmen und eine frische Brise an Ideen zu tanken", ist auf der Kärnten-Webseite der "Langen Nacht" zu lesen.