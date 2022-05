Mit dem Abgang von Landessprecher Alexander Todor-Kostic und dem gesamten Vorstandsteam liegt die MFG Kärnten (Menschen, Freiheit, Grundrechte) in Trümmern. Die Anfrage an den Bundesparteivorstand in Wien, wie es mit der Bewegung auf Kärntner Ebene weitergehen werde, blieb unbeantwortet. Armin Strussnig, der die Partei hier aufgebaut hat, schließt ein Comeback jedenfalls "dezidiert" aus. Strussnig ortet jedoch "normale Turbulenzen, wie sie bei Organisationen, die in kurzer Zeit aufgebaut werden, möglich sind."