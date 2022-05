Ein Großteil der 1134 AHS-Maturanten und 1517 BHS-Maturanten in Kärnten hat die schriftlichen Reifeprüfungen bereits hinter sich. Sie bereiten sich gerade intensiv auf die bevorstehende mündliche Matura vor. 46 Schüler konnten an den schriftlichen Reifeprüfungen wegen eines positiven Coronatests nicht teilnehmen. Für sie wird es in circa eineinhalb Wochen ernst, denn dann finden die Ersatztermine statt.