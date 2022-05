"In ganz Kärnten ist heute verbreitet mit Unwettern zu rechnen", prognostizierte Meteorologe Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) Montagvormittag. Und er sollte recht behalten. Speziell aus dem Drau- und Lesachtal, sowie aus dem Gurk- und Metnitztal werden am Nachmittag kräftige Gewitter gemeldet. In Baldramsdorf gab es Hagelschauer, der die Straßen und Gärten weiß färbte. Auch in Bad Kleinkirchheim hat es gehagelt. Über Schäden ist vorerst noch nichts bekannt. Die ersten Feuerwehren sind bereits ausgerückt.

Das Verkehrsservice der Antenne Kärnten rät generell zur Vorsicht auf den Straßen, vielerorts herrscht Aquaplaning-Gefahr - aktuell etwa zwischen Spittal und Villach sowie zwischen Bad Eisenkappel und Bleiburg, im Gurktal auf der Pack und im Lesachtal.

Warnstufe Gelb und Rot

Auf der Seite der Unwetterzentrale (UWZ) gibt es Wetterwarnungen für alle Bezirke Kärntens. Sie sind alle Gelb bzw. Rot gekennzeichnet. Auch in Osttirol muss man heute mit Regenschauen rechnen. Ganz so stark wie in Kärnten fallen die Gewitter, laut Rainer, allerdings nicht aus.