Aktuell genießt ganz Kärnten strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bis 28 Grad. Am Montagnachmittag könnte sich das Blatt allerdings wenden. Mit dem Sonnenschein bilden sich zusehends mächtige Quellwolken und im Laufe des Nachmittags entstehen einige Regenschauer und Gewitter. Punktuell kann es dabei auch richtig schütten, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "In ganz Kärnten ist heute mit verbreiteten Unwettern zu rechnen. Hagel ist jedoch eher ausgeschlossen", sagt Meteorologe Paul Rainer der Kleinen Zeitung.

Kärnten auf Gelb

Auch in Osttirol muss man heute mit Regenschauen rechnen. Hier sollen bereits gegen Mittag die ersten Regentropfen fallen. Ganz so stark wie in Kärnten fallen die Gewitter, laut Rainer, allerdings nicht aus.

Auf der Seite der Unwetterzentrale (UWZ) gibt es erste Vorwarnungen für alle Bezirke Kärntens. Sie sind alle Gelb gekennzeichnet.