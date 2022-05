Fahrzeuge und Fensterbänke sind in Kärnten gelb eingefärbt, auf vielen Seen und Flüssen schwimmt ein dicker Film aus gelblichen Staub und von Wäldern fliegen bei Wind regelrechte Staubwolken weg. Diese gelbe Sedimentation, auch Schwefelregen genannt, wird durch Pollen hervorgerufen. "Vorwiegend stammen die Pollen von Fichten, die heuer wieder ein Mastjahr haben. Das ist ein Jahr, in dem sie extrem viele Pollen produzieren", sagt Helmut Zwander, Leiter des Kärntner Pollenwarndienstes. Neben der Fichte ist aber auch die Waldkiefer für den auffallenden Pollenflug verantwortlich. Diese Pollen seien, so Zwander, kein Auslöser für echte Allergien. Es könne aber zu einem Fremdkörper-Gefühl im Auge kommen.