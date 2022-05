Eine Hornissenart, die im Mittelmeerraum beheimatet ist, hat den Flug in Richtung Norden angetreten. Die Rede ist von der orientalischen Hornisse. Sie wurde im Vorjahr erstmals in Triest nachgewiesen, wo sie zum Problem wird. "So weit im Norden war sie zuvor noch nicht", sagt Marie-Christin Rossmann, Amtstierärztin und in Kärnten zuständig für das Interreg-Projekt Biocrime. Auch im Karst-Gebiet sei diese Hornissenart ebenfalls schon gesehen worden. "Wenn man sie hat, muss man die Nester ausfindig machen und vernichten, damit keine Vermehrung stattfindet", sagt Rossmann. In Deutschland, Frankreich und in Teilen der Schweiz wurde hingegen, so Rossmann, die asiatische Hornisse nachgewiesen.