Die Eisheiligen machen in diesem Jahr wohl blau. Denn ausgerechnet am Donnerstag, dem 12. Mai – am Tag des Heiligen Pankratius, der die Kälteperiode jedes Jahr einläuten soll – soll uns der bisher heißeste Tag des Jahres ins Haus stehen. "Erstmals in dieser Saison kündigt sich sommerliches Wetter an", sagt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Der voraussichtlich wärmste Tag wird demnach der Donnerstag. "29 Grad sind recht wahrscheinlich", sagt der Meteorologe. Es sei nicht das erste Mal, dass die Eisheiligen komplett ausfallen. "Das gab es in der Vergangenheit schon", sagt Zimmermann.