Ein Blick auf die Benzinpreise treibt den Autofahrern Sorgenfalten auf die Stirn. Die Preise steigen kontinuierlich. Was tun dagegen? Die Mobilitätsorganisation VCÖ hat Folgendes herausgefunden: Sinkt der Spritverbrauch von Kärntens Autofahrern um nur einen Liter pro 100 Kilometer, könnten sich Autofahrer bei den aktuellen Spritpreisen rund 68 Millionen Euro pro Jahr sparen. Mit einem spritsparendem Fahrstil ist dieses Ziel durchaus erreichbar. Zudem könnten so rund 93.000 Tonnen an CO₂-Emissionen pro Jahr vermieden werden.