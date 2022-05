Der unrühmliche Zwischenfall liegt einige Zeit zurück, wurde aber erst jetzt bekannt: Am 22. Februar dieses Jahres – eine Woche vor dem Faschingsdienstag – wurde die Polizei gegen 19 Uhr zu einem Einsatz in einem Parkhaus in Klagenfurt gerufen. Ein Autolenker hat beim Ausparken einen anderen Pkw touchiert und einen Sachschaden verursacht.