Plötzlich war er da. Jener Hahn, der seit Wochen viele Bewohner von Udine um ihren Schlaf bringt. Denn das Federvieh ist durch die Beleuchtung in der Stadt dermaßen irritiert, dass es auch in der Nacht kräht, wie die Friauler Tageszeitung "Messaggero Veneto" berichtet. Das Krähen irritiert wiederum die Anrainer der Via Marangoni, wo sich der Gockel im Hof eines Gebäudekomplexes niedergelassen hat, in dem früher eine universitäre Fakultät untergebracht war. Mittlerweile steht das Gebäude leer, im Hof wuchern die Pflanzen wie in einem Dschungel – und der Hahn fühlt sich dort offenbar pudelwohl.