Das Land Kärnten hat am Sonntagvormittag die aktuellen Coronazahlen veröffentlicht. Diese zeigen eine deutliche Entspannung der Lage: In den vergangenen 24 Stunden wurden 367 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Neuinfektionen bleiben somit weiterhin auf einem niedrigeren Niveau. Insgesamt sind in Kärnten aktuell 3515 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 83 Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden, fünf davon intensivmedizinisch.