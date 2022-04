Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind immer deutlicher zu spüren. Versorgungsengpässe nehmen zu. Das war auch Thema der Sitzung des Landeskrisenstabes am Freitag in Klagenfurt. Der Lagebericht zur Krisenbedarfsdeckung umfasst derzeit Engpässe, etwa bei elektronischen Chips und Monitoren. Schwierigkeiten würde es auch im Transportwesen aufgrund erhöhter Schiffstransportkosten und eines Fahrermangels geben. "Schwierig ist auch die Lieferung von Baumaterial und Möbeln. Außerdem haben sich die Düngemittelpreise verdreifacht", so Gerd Kurath, Chef des Landespressedienstes, nach der Sitzung.