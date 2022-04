In Kärnten tagte am Mittwoch wieder das Koordinationsgremium. Thema dabei war unter anderem Long Covid und die Frage, wie man Betroffene möglichst zielgerichtet an bereits bestehende Einrichtungen verweisen kann. Weiteres Thema waren die österreichweiten Nachmeldungen von Corona-Todesfällen nach einem Datenabgleich zwischen dem epidemiologischen Meldesystem (EMS) und den Sterbeanalysen der Statistik Austria. In Kärnten sind 322 Nachmeldungen erfolgt.

In Kärnten wurden mit Stand Mittwoch 3709 aktuell Infizierte verzeichnet, es gab 350 Neuinfektionen. Hospitalisiert sind derzeit 88 Personen, fünf von ihnen intensiv. Kärnten hat mit 480,7 (18. April) nach Tirol die zweitniedrigste 7-Tage-Inzidenz. Österreichweit beträgt sie 700,8. Den höchsten Anteil an den Gesamtinfektionen hat in Kärnten die Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen mit 17,2 Prozent (12. April bis 18. April), gefolgt von den 45- bis 54-Jährigen mit 17,1 Prozent und den 35- bis 44-Jährigen mit 15,5 Prozent.

Maskenpflicht in Schulen fällt

Corona-Infektionen werden in 18 Kärntner Alten- und Pflegeheimen verzeichnet, betroffen sind dort 66 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den Schulen fällt bundesweit ab Montag die Maskenpflicht auch außerhalb der Klassen, das wird laut Coronasprecher Gerd Kurath auch Kärnten so übernehmen. Von den gestrigen PCR-Tests in den Kärntner Schulen waren lediglich 88 positiv (= 0,28 Prozent Positivrate). "Geimpft wurde in Kärnten vorige Woche relativ viel", sagt Kurath. Von den rund 2.700 Coronaimpfungen waren aber fast alle Drittimpfungen, lediglich 42 Erstimpfungen wurden gezählt.

Zehn Prozent betroffen

Zu Long Covid wurde im Koordinationsgremium mitgeteilt, dass laut derzeitiger Erkenntnis von Fachleuten rund zehn Prozent der Infizierten betroffen sind. Die vollständige Grundimmunisierung, also drei Impfungen, solle aber relativ gut dazu beitragen, Long Covid zu vermeiden. Wie Kurath noch erklärte, arbeitet das Land Kärnten schon an der Vorbereitung für den Herbst. Verschiedenste Szenarien werden vorbereitet. Außerdem erfolgt aktuell eine weitere Evaluierung und Optimierung der Abläufe im Absonderungsprozess.