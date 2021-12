Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Die Verhandlung fand am Landesgericht Klagenfurt statt © GEORG HOCHMUTH

Wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs ist am Dienstag eine 32-jährige Kärntnerin am Landesgericht Klagenfurt zu 20 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Die Frau hatte drei Versicherungen um insgesamt 170.000 Euro betrogen: Sie hatte Unfälle vorgetäuscht und mit gefälschten Dokumente eine Krankheitsgeschichte erfunden. Die Frau nahm das Urteil an, Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse erklärte Rechtsmittelverzicht, das Urteil ist damit bereits rechtskräftig.