Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

29-Jährige konnte mit ihrem Pkw nicht rechtzeitig anhalten. Der Mann gab an den Wagen beim queren der Straße übersehen zu haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) FUCHS JUERGEN

Eine 29-Jährige aus Villach ist am Montag mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Laut Polizei trat ein 57-Jähriger ohne zu schauen auf die Fahrbahn. In der Fahrbahnmitte blieb er kurz stehen, um dann unvermittelt weiter über die Straße zu gehen. Die 29-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Villach gebracht. Er gab an, den Pkw nicht gesehen zu haben.