Marko wollte Ersparnisse in Höhe von 375.000 Euro gewinnbringend anlegen. Doch er tappte in eine zu verlockende Falle. Ein Kärntner Ermittler ist Anlagebetrügern auf der Spur.

Marko hat der "Finanzexpertin" geglaubt und insgesamt 375.000 Euro investiert © Servus TV

Die "Finanzexperten" werben im Internet und in sozialen Medien mit berühmten Persönlichkeiten und versprechen, Ersparnisse vervielfachen zu können. Marko (das Opfer will unerkannt bleiben) tappte in diese verlockende Falle. Er zahlte insgesamt 375.000 Euro auf ein – wie sich später herausstellte – fiktives Konto ein. Am Ende blieb ihm nichts. In der TV-Sendung "Fahndung Österreich" (ServusTV, 16. Dezember, 20.15 Uhr) schildert er, wie es dazu kommen konnte: "Mir wurden am Anfang zehn bis zwölf Prozent Gewinn für mein angelegtes Geld versprochen. Das ist mir realistisch vorgekommen."