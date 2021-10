Facebook

Nur noch in einzelnen Kärntner Apotheken gibt es Gratistests © (c) AFP (JOE KLAMAR)

"Leider, wir haben keine Wohnzimmertests mehr." Wie ein Rundruf in mehreren Kärntner Apotheken zeigt, gibt es aktuell einen Engpass bei den Gratis-Tests. Diese werden in Apotheken abgegeben, pro Person und Monat stehen bis zu zehn kostenlose Tests zur Verfügung. Bezogen werden können die gratis Selbsttests von Personen ab 15 Jahren in allen Apotheken, die sich am Programm beteiligen. Sozialversicherungsnummer oder e-Card dienen als Identitätsnachweis.