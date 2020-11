Facebook

Das Kärntner Experten-Koordinationsgremium wird am Abend bei einer Gremiumssitzung an den Bund den dringenden Ruf nach einer stimmigen, bundesweiten Teststrategie richten. Es gelte, damit – bis zum Vorhandensein eines Corona-Impfstoffes – einen dritten Lockdown möglichst zu verhindern, so eine Aussendung des Landes Kärnten: "Das Land Kärnten merkt dazu an, dass die entsprechenden Informationen von offizieller Bundesseite sehr spärlich kommen".