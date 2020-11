Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Immer mehr Kärntner benötigen eine intensivmedizinische Behandlung © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Aufstocken, umschichten, aufteilen – die für den Gesundheitsbereich Verantwortlichen versuchen aktuell alles, um die angespannte Situation in Kärntens Spitälern zu entlasten. 365 Patienten sind so schwer an Covid-19 erkrankt, dass sie in Kliniken behandelt werden müssen, damit liegt die Auslastung bei mehr als 80 Prozent. Laut Gesundheitsreferentin Beate Prettner wurde die Zahl der Covid-Betten in Kärnten um 100 auf 450 aufgestockt, jene der Intensivbetten um 20 auf 60. Hinsichtlich der Bettenkapazitäten befindet sich Kärnten derzeit in Stufe IV des Fünf-Stufen-Plans.