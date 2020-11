Facebook

Der Intensivkoordinator des Landes, Rudolf Likar © ©helgebauer

Lange Zeit schien Kärnten in Sachen Corona eine Insel der Seligen zu sein, Mitte Juni deutete der Trend darauf hin, dass das Bundesland als Einziges mit keinem einzigen Infizierten dastehen könnte. Dann stiegen die Zahlen wieder – zuletzt rapide. Jene, die man seit Anfang November registriert, sind besorgniserregend: 3195 Neuinfektionen wurden seit 31. Oktober in Kärnten gezählt, 282 Patienten mussten Spitalsbehandlung in Anspruch nehmen, 25 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung. Und leider sind in diesen knapp drei Wochen 77 Kärntner an den Folgen des Virus verstorben.