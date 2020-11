Ein 44-jähriger Kärntner wurde am Landesgericht Klagenfurt wegen Vergewaltigung und schwerer Nötigung verurteilt. Laut Anklägerin hinderte er seine Ex-Frau im Dezember 2019 eine ganze Nacht lang am Verlassen der Wohnung, bedrohte und missbrauchte sie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Wegen Vergewaltigung seiner Ehefrau und schwerer Nötigung ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein 44 Jahre alter Kärntner zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Laut Anklägerin Sandra Agnoli hatte der Mann seine Frau im Dezember 2019 eine ganze Nacht lang in der Wohnung festgehalten, sie am Verlassen gehindert, mit einer Pistole bedroht und sie mehrfach missbraucht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.