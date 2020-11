Facebook

Überraschend viele Kinder besuchen weiterhin die Schulen © KLZ/Markus Traussnig

Weniger als ein Prozent der Schüler benötigte während des ersten Lockdown im März Betreuung in Bildungseinrichtungen. Aktuell sind es Berechnungen der Bildungsdirektion Kärnten zufolge 16,2 Prozent. Exakt 6632 Schüler waren am Dienstag in den Klassen. "Im städtischen Bereich und in Volksschulen wird das Angebot überdurchschnittlich genutzt, im ländlichen Bereich, an Mittelschulen und Gymnasien unterdurchschnittlich. Aber diese 16,2 Prozent entsprechen auch unseren Erwartungen", sagt Bildungsdirektor Robert Klinglmair.