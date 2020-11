Facebook

Die 20 Anwälte bleiben im Schwurgerichtssaal © Weichselbraun

Kärntens größter Drogenprozess, 20 nigerianische Drogendealer sitzen auf der Anklagebank, wird am Dienstag fortgesetzt. Das teilte Christian Liebhauser-Karl, Sprecher des Landesgerichtes Klagenfurt, am Montag mit. Ein weiterer Verhandlungstag für diese Woche ist ebenfalls geplant. Im Schwurgerichtssaal wird nur mehr jener Angeklagte anwesend sein, der gerade einvernommen wird. "Alle anderen Angeklagten werden in einem Raum der Justizanstalt sein, in welchen die Verhandlung übertragen wird", sagt Liebhauser-Karl. Damit schaffe man im Saal mehr Platz. Die Anwälte der Angeklagten bleiben im Schwurgerichtssaal. "Wir probieren es", sagt Liebhauser.