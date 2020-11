Die Coronazahlen in Kärnten stiegen weiter an. 1006 Neuinfektionen - inklusive Nachmeldungen. Ein weiteres Todesopfer. Land stuft Situation als kritisch ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mobile Covid-Teams sind im ganzen Land unterwegs © ÖRK

Die Corona-Situation in Kärnten wird immer dramatischer. Das Land Kärnten hat am Freitagvormittag die aktuellen Fallzahlen (von Donnerstag 8 Uhr bis Freitag 8 Uhr) veröffentlicht. In Kärnten gab es innerhalb der letzten 24 Stunden 1.006 Neuinfektionen - allerdings inklusive Nachmeldungen EMS. 274 Menschen müssen in Krankenhäusern behandelt werden - 252 stationär, 22 intensivmedizinisch.