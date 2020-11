Corona-Situation Statistiker sieht dramatische Entwicklung in Kärnten

Der Statistiker Erich Neuwirth hat in der ZIB 2 die Corona-Situation in Österreich beleuchtet. Das einstige Musterkind Kärnten bereitet ihm Sorgen.

Die Corona-Ampel bleibt angesichts der hohen Infektionszahlen in ganz Österreich auf Rot © APA/HELMUT FOHRINGER

Der bekannte Statistiker Erich Neuwirth hat am Donnerstag in der ZIB 2 die aktuelle Corona-Situation in Österreich, am Donnerstag wurde ein Höchstwert an Neuinfektionen gemeldet, beleuchtet. "Kärnten war lange Musterkind, aber jetzt sehe ich hier eine dramatische Entwicklung", sagte Neuwirth. "Oberösterreich gehe derzeit durch die Decke." Grundsätzlich könne man aber Bundesländer aufgrund ihrer unterschiedlichen Teststrategie nicht vergleichen. Man müsse immer auch die Kapazitäten in den Spitälern mitberücksichtigen.