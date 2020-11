Facebook

Das Flüchtlingsheim Villach-Langauen © Daniel Raunig

Ein neues Corona-Cluster ist am Sonntag in Kärnten entstanden. Da wurden die ersten Asylwerber in der Unterkunft Villach-Langauen positiv auf Covid-19 getestet. Am Montag waren es bereits 72 Fälle.