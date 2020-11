Facebook

Der Portier misst im Foyer der Landesregierung die Temperatur © Markus Traussnig

Die Schaltung der Corona-Ampel auf „Rot“ erfordert einen eingeschränkten Parteienverkehr im Amt der Kärntner Landesregierung und bei den Bezirkshauptmannschaften. Es wird ersucht, die Ämter nur in dringenden Fällen aufzusuchen, sofern eine Erledigung telefonisch oder online nicht möglich ist. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Erforderlichkeit vorab telefonisch mit den jeweiligen Sachbearbeitenden abzuklären und einen Termin zu vereinbaren, so das Land in einer Aussendung. Die Parteien müssen in den Amtsgebäuden einen Mund-Nasen-Schutz tragen sowie die Abstandsregel und Hygienemaßnahmen einhalten.