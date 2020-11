Facebook

Roberto Amoroso hat seine Küche auch nachmittags geöffnet © Stephan Schild

Das süße Leben – das Dolce Vita – beginnt zurzeit hinter der alten Grenze zu Italien in Thörl-Maglern. In einer Bar sitzen vier Villacherinnen gemütlich in der Nachmittagssonne. Bei einem Glas Wein und einem Kaffee lassen sie die Woche gemütlich ausklingen. Gegenüber, gleich hinter dem trilateralen Polizeibüro beim Grenzübergang, herrscht in der „Pizzeria Italia“ Hochbetrieb. Die Umgangssprache ist auch hier Deutsch. „Seit Donnerstag sind viel mehr Kärntner hier zu Gast“, sagt die Betreiberin.