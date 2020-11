Facebook

Fast 2000 Kärntner sind derzeit mit dem Virus infiziert © (c) rcfotostock - stock.adobe.com

Fast 2000 Kärntner sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert. Das Land Kärnten meldete am Donnerstag 1998 aktuell Infizierte und 338 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden. 114 Personen müssen in Spitälern behandelt werden (105 stationär/9 intensiv). Am Mittwoch waren es 105.