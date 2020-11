Facebook

Elf Kärntner werden aktuell auf Intensivstationen behandelt © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

426 Neuinfektionen in Kärnten binnen 24 Stunden, 105 hospitalisierte Menschen, elf davon auf Intensivstationen - die Situation in den Kärntner Spitälern hat sich in den letzten Tagen zugespitzt. "Wenn die Fallzahlen weiter derartig dramatisch steigen, werden wir sogar geplante Operationen, die Intensivbetten benötigen, nach hinten verschieben müssen", sagt Rudolf Likar, Primarius am Klinikum Klagenfurt und Intensivkoordinator des Landes Kärnten.